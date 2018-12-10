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      Выпуск новостей за 10:00: Санкции против РФ. Проблемы в аэропорту "Борисполь"

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 10:00 – главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России. Аэропорт "Борисполь" не сообщил пассажирам о проблемах на полосах, и люди прилетели в другие города.

      Также в выпуске:

      На юге США сильные снегопады, один человек погиб.

      За прошедшие сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз.

      Блок Пашиняна победил в выборах в парламент Армении.

      Теги: Новости России Санкции Новости Борисполя авиация Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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