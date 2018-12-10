Выпуск новостей за 10:00: Санкции против РФ. Проблемы в аэропорту "Борисполь"
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 10:00 – главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России. Аэропорт "Борисполь" не сообщил пассажирам о проблемах на полосах, и люди прилетели в другие города.
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Источник: 24 канал
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