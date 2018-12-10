Выпуск новостей за 10:00: Санкции против РФ. Проблемы в аэропорту "Борисполь"

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 10:00 – главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России. Аэропорт "Борисполь" не сообщил пассажирам о проблемах на полосах, и люди прилетели в другие города.

Также в выпуске: На юге США сильные снегопады, один человек погиб. За прошедшие сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз. Блок Пашиняна победил в выборах в парламент Армении.