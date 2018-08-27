Выпуск новостей за 10:00: Санкции против США вступили в силу. Прощение Папы Римского
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 10:00 – новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 (по местному времени) понедельника в Вашингтоне. Они предусматривают прекращение предоставления государственных кредитов, запрет поставки товаров для оборонного сектора и финансирования закупки оружия. Папа Римский Франциск попросил прощения за отвратительный грех церкви
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Стрельба во Флориде: погибло два человека.
Обострение в ООС: боевики применили ствольную артиллерию.
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Источник: 24 канал
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