Выпуск новостей за 10:00: Санкции против США вступили в силу. Прощение Папы Римского

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 10:00 – новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 (по местному времени) понедельника в Вашингтоне. Они предусматривают прекращение предоставления государственных кредитов, запрет поставки товаров для оборонного сектора и финансирования закупки оружия. Папа Римский Франциск попросил прощения за отвратительный грех церкви

Также в выпуске: Стрельба во Флориде: погибло два человека.



Обострение в ООС: боевики применили ствольную артиллерию.



На переходе маршрутка сбила семью: пострадало двое детей.