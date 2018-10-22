Выпуск новостей за 10:00: Школа для одного ученика. Обвал пола в США
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 10: 00 – на Львовщине в учебное заведение ежедневно приходит только один школьник. Мальчик по имени Назар уже второй год подряд один на один с учителями. По меньшей мере 30 человек получили травмы из-за обвала пола во время вечеринки. Случилось это в ночном клубе штата Южная Каролина в США.
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Источник: 24 канал
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