Выпуск новостей за 10:00: Шторм в Одессе. Забастовка во Франции
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 10:00 – в Одессе шторм размыл местные пляжи, проблемные места просто закидывают гранитными валунами вместо восстановления берегоукрепительных сооружений. Во Франции 3 апреля начинается одна из самых масштабных забастовок, активисты выступают против нового кодекса труда.
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Источник: 24 Канал
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