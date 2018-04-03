Выпуск новостей за 10:00: Шторм в Одессе. Забастовка во Франции

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 10:00 – в Одессе шторм размыл местные пляжи, проблемные места просто закидывают гранитными валунами вместо восстановления берегоукрепительных сооружений. Во Франции 3 апреля начинается одна из самых масштабных забастовок, активисты выступают против нового кодекса труда.

Также в выпуске: Кроме Донбасса Кремль в 2014 году планировал дестабилизировать ситуацию в Запорожской области. Вопрос обмена заложниками планируют обсудить 4 апреля в Минске. Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнений. Почти 100 человек на Закарпатье заболели корью за семь дней.