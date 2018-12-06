Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на Донбассе. Корабль США в Черном море

В выпуске новостей за 6 декабря но по состоянию 10:00 – в течение суток оккупанты 15 раз вели огонь по нашим позициям, в том числе 6 раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, один военный ранен. США начали подготовку к отправке военного корабля, для поддержки Украины в Керченском проливе.

Также в выпуске: В МИНЗДРАВЕ констатировали, что за две недели корь уложила на больничные койки уже 22 тысячи украинцев, больше всего заболевших зафиксировано на Львовщине. Прошла неделя со введения военного положения в Украине, работники ГСЧС начали проверять бомбоубежища. 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил.