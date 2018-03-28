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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Безопасность в украинских ТЦ

Выпуск новостей 47 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 10:00 – на Донбассе уже несколько дней подряд не утихают обстрелы. В столичном торговом центре устроили поджог – так проверяли пригодность противопожарных систем к чрезвычайным ситуациям.

Также в выпуске:

Ким Чен Ын обещает избавиться от ядерного оружия.

В Москве состоялся митинг памяти погибших в Кемеровском пожаре.

В Днепре уже 2 недели не вывозят мусор.

Теги: Новости Киева Пожар в Кемерово Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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