Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Безопасность в украинских ТЦ

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 10:00 – на Донбассе уже несколько дней подряд не утихают обстрелы. В столичном торговом центре устроили поджог – так проверяли пригодность противопожарных систем к чрезвычайным ситуациям.

Также в выпуске: Ким Чен Ын обещает избавиться от ядерного оружия. В Москве состоялся митинг памяти погибших в Кемеровском пожаре. В Днепре уже 2 недели не вывозят мусор.