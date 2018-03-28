Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Безопасность в украинских ТЦ
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 10:00 – на Донбассе уже несколько дней подряд не утихают обстрелы. В столичном торговом центре устроили поджог – так проверяли пригодность противопожарных систем к чрезвычайным ситуациям.
Также в выпуске:
Ким Чен Ын обещает избавиться от ядерного оружия.
В Москве состоялся митинг памяти погибших в Кемеровском пожаре.
В Днепре уже 2 недели не вывозят мусор.
Источник: 24 Канал
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