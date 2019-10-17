Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. ДТП на Одесщине

В выпуске за 17 октября по состоянию на 10:00 – за прошедшие сутки боевики убили еще одного нашего военного. Горячо было вблизи Зайцево – там впервые за много времени били из зенитной установки и выпустили мины 82-го калибра. Двое людей сгорели заживо в машине в результате ДТП на Одесщине. Автомобиль на скорости съехал с дороги, вероятно, из-за сильного тумана, перевернулся и врезался в стену.

Также в выпуске: Американский лидер Дональд Трамп обратился письмом к президенту Турции Реджепу Эрдогану. А все – из-за военной операции в Сирии. Бунтуют третью ночь подряд: протесты в Барселоне переросли в беспорядки. Люди поджигают свалки, авто и разворачивают баррикады на улицах. В Ватикане выпустили электронную вервицу. Такие четки изготовлены из черных агатовых бусин и стоят они сто евро. Устройство активируется только тогда, когда его владелец крестится.