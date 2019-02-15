Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Митинг за фейкового кандидата в Харькове

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 10:00 – пророссийские боевики вернули на передовую артиллерию калибра 152 миллиметра, а вблизи Попасной обстреляли коммунальщиков, которые ремонтировали линию электропередачи. В Харькове люди вышли на митинг за обещание оплаты, хотя кандидатом, за которого они должны были выступать, назвали маньяка-убийцу Оноприенко.

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