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      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Митинг за фейкового кандидата в Харькове

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      Выпуск новостей с Каролиной Король
      Выпуск новостей с Каролиной Король / 24 канал

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 10:00 – пророссийские боевики вернули на передовую артиллерию калибра 152 миллиметра, а вблизи Попасной обстреляли коммунальщиков, которые ремонтировали линию электропередачи. В Харькове люди вышли на митинг за обещание оплаты, хотя кандидатом, за которого они должны были выступать, назвали маньяка-убийцу Оноприенко.

      Также в выпуске:

      Суд решил избрать Владиславу Мангеру меру пресечения в виде ареста на 17 дней с правом внесения залога в 2,5 миллиона гривен.

      В Украине чтят память погибших солдат на войне в Афганистане.

      Смертник в автомобиле въехал в военный конвой в штате Кашмир – 100 килограммов взрывчатки повлекли гибель четырех десятков солдат.

      На Мюнхенской конференции по безопасности в Германии обсудят новые санкции против России за ее агрессию вблизи Керчинской пролива, а также политические угрозы из-за строительства "Северного потока-2".

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Харькова Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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