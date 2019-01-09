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      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Погибшие украинцы при крушении судна возле Турции

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 10:00 российские наемники обстреляли наши позиции вблизи поселка Новотошковское, что на Луганщине, применили там гранатометы и стрелковое оружие. Авария судна возле Турции унесла жизни четырех украинцев – Владимира Овдиенко, Дмитрия Крепеца, Ростислава Вязовского и Руслана Бодника.

      Также в выпуске:

      9 января в Киеве прогнозируют гололедицу.

      В целом трагедия унесла жизни четырех украинцев – Владимира Овдиенко, Дмитрия Крепеца, Ростислава Вязовского и Руслана Бодника.

      Президент Порошенко решил присвоить патриарху Филарету звание Героя Украины.

      Теги: Жертвы Авария судна с украинцами вблизи Турции Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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