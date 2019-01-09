Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Погибшие украинцы при крушении судна возле Турции
В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 10:00 российские наемники обстреляли наши позиции вблизи поселка Новотошковское, что на Луганщине, применили там гранатометы и стрелковое оружие. Авария судна возле Турции унесла жизни четырех украинцев – Владимира Овдиенко, Дмитрия Крепеца, Ростислава Вязовского и Руслана Бодника.
Также в выпуске:
9 января в Киеве прогнозируют гололедицу.
В целом трагедия унесла жизни четырех украинцев – Владимира Овдиенко, Дмитрия Крепеца, Ростислава Вязовского и Руслана Бодника.
Президент Порошенко решил присвоить патриарху Филарету звание Героя Украины.
Источник: 24 канал
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