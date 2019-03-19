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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Показ фильма о заложниках Путина в Европарламенте

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный. Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, во всех случаях – из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В Европарламенте сегодня продемонстрируют фильм об украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Москва.

      Также в выпуске:

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      В Киеве водитель на скорости протаранил два автомобиля и маршрутку.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Европарламент Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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