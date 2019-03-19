Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Показ фильма о заложниках Путина в Европарламенте

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный. Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, во всех случаях – из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В Европарламенте сегодня продемонстрируют фильм об украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Москва.

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