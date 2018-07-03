Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Транзитные центры для беженцев в ЕС

В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 10:00 – по украинским позициям обстрелы велись 21 раз, поселок Золотое-4 перешло под полный контроль ВСУ в результате многодневных боев. В Германии политический кризис, вызванный несогласованным вопросом относительно мигрантов, приближается к завершению. Появятся новые транзитные центры для мигрантов у границы с Австрией.

Также в выпуске: Когда и как будут выбирать новый состав ЦИК. Владимир Балух ждет приговора суда. Украинские дети выбирают иностранные вузы.