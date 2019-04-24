Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Закон РФ о критике власти в соцсетях

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 10:00 – на фронте один военный погиб, еще один получил ранение, боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В России впервые применили закон о неуважении к власти. Жителя Новгородской области приговорили к уплате штрафа в 500 долларов за его сообщение в Вконтакте "Путин – сказочный ... а дальше нецензурное слово".

Также в выпуске: На Шри-Ланке произошел еще один взрыв. А количество жертв терактов достигло 359. Переезд Администрации Президента с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов. Это заявил экс-заместитель главы Администрации Дмитрий Шимкив. Первое землетрясение на Марсе. Ученые зарегистрировали на красной планете сейсмологическую активность.

Источник: 24 канал