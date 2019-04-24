Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Закон РФ о критике власти в соцсетях
В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 10:00 – на фронте один военный погиб, еще один получил ранение, боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В России впервые применили закон о неуважении к власти. Жителя Новгородской области приговорили к уплате штрафа в 500 долларов за его сообщение в Вконтакте "Путин – сказочный ... а дальше нецензурное слово".
Также в выпуске:
На Шри-Ланке произошел еще один взрыв. А количество жертв терактов достигло 359.
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Источник: 24 канал
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