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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Закон РФ о критике власти в соцсетях

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 10:00 – на фронте один военный погиб, еще один получил ранение, боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В России впервые применили закон о неуважении к власти. Жителя Новгородской области приговорили к уплате штрафа в 500 долларов за его сообщение в Вконтакте "Путин – сказочный ... а дальше нецензурное слово".

      Также в выпуске:

      На Шри-Ланке произошел еще один взрыв. А количество жертв терактов достигло 359.

      Переезд Администрации Президента с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов. Это заявил экс-заместитель главы Администрации Дмитрий Шимкив.

      Первое землетрясение на Марсе. Ученые зарегистрировали на красной планете сейсмологическую активность.

      blog_ava
      Как реагирует Запад на результаты президентских выборов в Украине
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      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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