Выпуск новостей за 10:00: Смерть скандального судьи. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 10:00 – в возрасте 37 лет скончался судья Соломенского районного суда Киева Александр Боровник. За минувшие сутки на Донбассе боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения. Пророссийские боевики 63 раза нарушали режим прекращения огня, двое бойцов ранены.
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Источник: 24 Канал
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