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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 10:00: Смерть скандального судьи. Сутки на фронте

Выпуск новостей 97 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 10:00 – в возрасте 37 лет скончался судья Соломенского районного суда Киева Александр Боровник. За минувшие сутки на Донбассе боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения. Пророссийские боевики 63 раза нарушали режим прекращения огня, двое бойцов ранены.

Также в выпуске:

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Тысячи переселенцев лишены пенсии из-за подозрений СБУ.

Взрывы в церквях в Индонезии: число погибших возросло до 17 человек.

"Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу.

Теги: Война на Донбассе Новости Киева Судьи Выпуск новостей Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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