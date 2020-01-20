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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 10:00: Смертельная стрельба на Гавайях. Зеленский почтил память киборгов

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 10:00 – неизвестный мужчина открыл огонь вблизи военной базы в Гонолулу. Злоумышленник начал стрелять и в полицейских. Двое офицеров от полученных ранений погибли. Под зданием Министерства обороны родственники погибших бойцов, Владимир Зеленский и чиновники Минобороны и Генштаба почтили память павших защитников Донецкого аэропорта.

      Также в выпуске:

      В Парагвае по меньшей мере семь с половиной десятков заключенных сбежали из тюрьмы через подземный тоннель. Правоохранители нашли выкопанный ход, который вел с территории тюрьмы прямо за забор.

      Посольство Украины в Великобритании попросило правоохранительные органы страны убрать украинский национальный герб с антитеррористических пособий.

      Во Львове автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, есть пострадавшая. Автопроисшествие произошло недалеко от центра города вечером 19 января.

      20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Владимир Зеленский Киборги Стрельба Выпуск новостей
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