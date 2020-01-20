Выпуск новостей за 10:00: Смертельная стрельба на Гавайях. Зеленский почтил память киборгов

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 10:00 – неизвестный мужчина открыл огонь вблизи военной базы в Гонолулу. Злоумышленник начал стрелять и в полицейских. Двое офицеров от полученных ранений погибли. Под зданием Министерства обороны родственники погибших бойцов, Владимир Зеленский и чиновники Минобороны и Генштаба почтили память павших защитников Донецкого аэропорта.

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В Парагвае по меньшей мере семь с половиной десятков заключенных сбежали из тюрьмы через подземный тоннель. Правоохранители нашли выкопанный ход, который вел с территории тюрьмы прямо за забор.

Посольство Украины в Великобритании попросило правоохранительные органы страны убрать украинский национальный герб с антитеррористических пособий.

Во Львове автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, есть пострадавшая. Автопроисшествие произошло недалеко от центра города вечером 19 января.