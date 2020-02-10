11:11
10 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОСКАР 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Выпуск новостей за 10:00: Снижение цены на газ. Рост количества погибших от коронавируса

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 10:00 – в "Нафтогазе" прогнозируют существенное падение цены на газ для потребителей летом 2020 года. Об этом в интервью одному из украинских изданий заявил председатель правления компании Андрей Коболев. Также в "Нафтогазе" не исключают возможности покупать газ у России. За сутки в провинции Хубэй, откуда и началась эпидемия, погиб 97 человек.

      Также в выпуске:

      Печерский суд Киева избирает меру пресечения волонтеру Марусе Зверобой.

      В Севастополе оккупационная власть хочет вместо лагеря отдыха для детей построить военное заведение.

      В Лос-Анджелесе состоялась 92 церемония вручения кинопремии Оскар.

      Билл Гейтс купил экологическую яхту за 645 миллионов долларов.

      Марш в Крым: кто примет участие и что будут делать организаторы, если Россия начнет стрелять
      сегодня
      2251
      Теги: Нафтогаз Газ Андрій Коболев Тарифы на газ Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:15 Лауреат премии Оскар-2020 "Паразиты": рецензия на южнокорейский фильм
      Юлія Ліпенцева 2382
      сегодня , 10:31 Первый экзамен для Зеленского. Как на самом деле избиратели оценивают власть?
      Дмитро Литвин 106
      сегодня , 08:40 Как Верховная Рада собирается защищать инвесторов
      Галина Янченко 67
      сегодня , 07:01 Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году
      Ірина Поліщук 733
      9 февраля , 22:00 Обыски на 1+1 ради рейтинга, вероятное увольнение Богдана и угроза для Гончарука: блоги недели
      Блоги тижня 323
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук