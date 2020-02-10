Выпуск новостей за 10:00: Снижение цены на газ. Рост количества погибших от коронавируса
В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 10:00 – в "Нафтогазе" прогнозируют существенное падение цены на газ для потребителей летом 2020 года. Об этом в интервью одному из украинских изданий заявил председатель правления компании Андрей Коболев. Также в "Нафтогазе" не исключают возможности покупать газ у России. За сутки в провинции Хубэй, откуда и началась эпидемия, погиб 97 человек.
Также в выпуске:
Печерский суд Киева избирает меру пресечения волонтеру Марусе Зверобой.
В Севастополе оккупационная власть хочет вместо лагеря отдыха для детей построить военное заведение.
В Лос-Анджелесе состоялась 92 церемония вручения кинопремии Оскар.
Билл Гейтс купил экологическую яхту за 645 миллионов долларов.