Выпуск новостей за 10:00: Снижение цены на газ. Рост количества погибших от коронавируса

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 10:00 – в "Нафтогазе" прогнозируют существенное падение цены на газ для потребителей летом 2020 года. Об этом в интервью одному из украинских изданий заявил председатель правления компании Андрей Коболев. Также в "Нафтогазе" не исключают возможности покупать газ у России. За сутки в провинции Хубэй, откуда и началась эпидемия, погиб 97 человек.

Также в выпуске: Печерский суд Киева избирает меру пресечения волонтеру Марусе Зверобой. В Севастополе оккупационная власть хочет вместо лагеря отдыха для детей построить военное заведение. В Лос-Анджелесе состоялась 92 церемония вручения кинопремии Оскар. Билл Гейтс купил экологическую яхту за 645 миллионов долларов.