Выпуск новостей за 10:00: Состояние пострадавших в аварии в Черном море. ДТП на Франковщине
В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 10:00 – посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал, что состояние моряков, которых спасли в Черном море, удовлетворительное. На Ивано-Франковщине произошло смертельное ДТП: в селе Угринов столкнулись две легковушки, Geely и Mitsubishi. Пассажир Geely погиб на месте, позже в больнице умер и водитель этой же машины. Еще шесть человек – в больнице.
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Источник: 24 канал
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