Выпуск новостей за 10:00: Состояние здоровья освобожденных из плена. ДТП на Киевщине
В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 10:00 – освобожденные из плена украинцы пройдут медосмотр и получат помощь в военном госпитале. Они уже отправились туда, а врачи говорят, что состояние их здоровья нормальное. На Киевщине Chevrolet Aveo врезался на скорости в Land Rover. От удара легковушку отбросило на несколько метров и та мгновенно вспыхнула. В результате пострадали 3 человека.
Также в выпуске:
В плену пророссийских боевиков находится еще по меньшей мере 300 человек.
Владимир Зеленский объяснил, что обмен "экс-беркутовцев" не повлияет на дела Майдана.
В ужасном ДТП на Киевщине пострадали 3 человека.
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