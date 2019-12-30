Выпуск новостей за 10:00: Состояние здоровья освобожденных из плена. ДТП на Киевщине

В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 10:00 – освобожденные из плена украинцы пройдут медосмотр и получат помощь в военном госпитале. Они уже отправились туда, а врачи говорят, что состояние их здоровья нормальное. На Киевщине Chevrolet Aveo врезался на скорости в Land Rover. От удара легковушку отбросило на несколько метров и та мгновенно вспыхнула. В результате пострадали 3 человека.

Также в выпуске: В плену пророссийских боевиков находится еще по меньшей мере 300 человек. Владимир Зеленский объяснил, что обмен "экс-беркутовцев" не повлияет на дела Майдана. В ужасном ДТП на Киевщине пострадали 3 человека. Протесты в Черногории переросли в столкновения с Польшей.