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      Выпуск новостей за 10:00: сотрудничество шпионки РФ с США. Чрезвычайное положение во Франции

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 10:00 – российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной и готова сотрудничать с США. Из-за массовых протестов "желтых жилетов" во Франции вводят чрезвычайное экономическое положение. Такое решение принял президент Эммануэль Макрон.

      Также в выпуске:

      В Лондоне и Вашингтоне требуют от России освободить Олега Сенцова и других политических заключенных Кремля.

      В парламентской ассамблее Совета Европы ослабят дисциплинарные ограничения в отношении России.

      Боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Теги: Новости США Протесты во Франции Выпуск новостей Новости России
      Источник: 24 канал
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