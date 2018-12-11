Выпуск новостей за 10:00: сотрудничество шпионки РФ с США. Чрезвычайное положение во Франции

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 10:00 – российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной и готова сотрудничать с США. Из-за массовых протестов "желтых жилетов" во Франции вводят чрезвычайное экономическое положение. Такое решение принял президент Эммануэль Макрон.

Также в выпуске: В Лондоне и Вашингтоне требуют от России освободить Олега Сенцова и других политических заключенных Кремля. В парламентской ассамблее Совета Европы ослабят дисциплинарные ограничения в отношении России. Боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ.