Выпуск новостей за 10:00: сотрудничество шпионки РФ с США. Чрезвычайное положение во Франции
В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 10:00 – российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной и готова сотрудничать с США. Из-за массовых протестов "желтых жилетов" во Франции вводят чрезвычайное экономическое положение. Такое решение принял президент Эммануэль Макрон.
Также в выпуске:
В Лондоне и Вашингтоне требуют от России освободить Олега Сенцова и других политических заключенных Кремля.
В парламентской ассамблее Совета Европы ослабят дисциплинарные ограничения в отношении России.
Боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Источник: 24 канал
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