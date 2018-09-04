Выпуск новостей за 10:00: Старт работы ВРУ. Пожар в Одессе
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 10:00 - в Верховной Раде стартует первый день полноценной работы в сессионном зале. Четверо спасателей пострадали во время ликвидации пожара в Одессе. Произошло это ночью на станции технического обслуживания в складском помещении.
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Источник: 24 канал
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