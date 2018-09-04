Выпуск новостей за 10:00: Старт работы ВРУ. Пожар в Одессе

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 10:00 - в Верховной Раде стартует первый день полноценной работы в сессионном зале. Четверо спасателей пострадали во время ликвидации пожара в Одессе. Произошло это ночью на станции технического обслуживания в складском помещении.

Также в выпуске: В Мариинском дворце готовятся к приезду канцлера Австрии Себастиана Курца. Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций, двое военных ранены. На сайте Белого дома собирают подписи под петицией в поддержку Олега Сенцова.