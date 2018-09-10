Выпуск новостей за 10:00: Стрельба по детям. Мера пресечения виновнику ДТП в Одессе

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 10:00 – в Николаевской области местный житель открыл огонь по детям, которые играли во дворе. Ранения получили 12-летний мальчик, и две девочки 5 и 9 лет. Нападавшему 68 лет. Водителю, который насмерть сбил двух человек на трамвайной остановке в Одессе, будут просить арест без права на залог.

Также в выпуске: СМИ: Асад готов применить химоружие. Из-за отравления Скрипалей Британия пересмотрит визы на проживание у 700 россиян. Сутки на фронте прошли без потерь.