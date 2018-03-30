Выпуск новостей за 10:00: Стрельба в Харькове. Закрытие генконсульства США
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 10:00 – американским дипломатам дали два дня, чтобы они освободили здание генконсульства США в Петербурге. Вечером 29 марта в Харькове возле одного из ресторанов в районе Новых Домов произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения.
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Источник: 24 Канал
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