Выпуск новостей за 10:00: Стрельба в Харькове. Закрытие генконсульства США

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 10:00 – американским дипломатам дали два дня, чтобы они освободили здание генконсульства США в Петербурге. Вечером 29 марта в Харькове возле одного из ресторанов в районе Новых Домов произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения.

Также в выпуске: Нацполиция выявила в Днепре банду наркодилеров с миллионными оборотами. В шести районах столицы отключат воду. В украинских ТРЦ начали проверку противопожарных систем. В Киеве протестировали автомобильный автопилот.