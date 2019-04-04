Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Корабли НАТО в Черном море
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 10:00 – пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Востоке Украины. Присутствие кораблей НАТО в Черном море является гарантом защиты и поддержки Украины.
Также в выпуске:
Украинские моряки попали в плен пиратов в Нигерии.
Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей.
Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского про дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".
Что украинцы хотели бы спросить у кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии