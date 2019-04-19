Выпуск новостей за 10:00 Теракт в Северной Ирландии. Иностранные СМИ о выборах в Украине

В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 9:00 - В северной Ирландии неизвестные устроили стрельбу, в результате погибла журналистка. Полиция рассматривает инцидент как теракт. Пока в течение избирательной кампании Зеленский и Порошенко обменивались видеочеленджами, но не могли найти общий язык относительно дебатов, в мире активно обсуждали наши выборы.

Также в выпуске: Дебаты на Общественном, которые соответствуют украинскому законодательству, отложили на час позже. Пока Украина в одностороннем режиме придерживается прекращении огня, то боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинского войска. Владимир Зеленский представил свою команду.

Источник: 24 канал