Выпуск новостей за 10:00 Теракт в Северной Ирландии. Иностранные СМИ о выборах в Украине
В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 9:00 - В северной Ирландии неизвестные устроили стрельбу, в результате погибла журналистка. Полиция рассматривает инцидент как теракт. Пока в течение избирательной кампании Зеленский и Порошенко обменивались видеочеленджами, но не могли найти общий язык относительно дебатов, в мире активно обсуждали наши выборы.
Также в выпуске:
Дебаты на Общественном, которые соответствуют украинскому законодательству, отложили на час позже.
Пока Украина в одностороннем режиме придерживается прекращении огня, то боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинского войска.
Владимир Зеленский представил свою команду.
Источник: 24 канал
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