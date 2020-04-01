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      Выпуск новостей за 10:00: Тестирование на коронавирус во Львове Медицинские маски от Lamborghini

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 апреля состоянием на 10:00 – быстрое тестирование на выявление коронавируса массово проводят во Львове. В городе проверяют водителей общественного транспорта, работников соцслужб, коммунальщиков и медиков. Итальянская компания Lamborghini вместо элитных авто начала производить защитные маски. Для этого переоборудовали завод в Сант-Агата-Болоньезе.

      Также в выпуске:

      В Украину из Китая прибыл самолет с новой партией тестов на коронавирус. Привезли также тысячи единиц средств защиты, в том числе 40 тысяч очков, медицинские маски и оборудование для аппаратов ИВЛ.

      Власти Туркменистана запретили слово "коронавирус" на государственном уровне, а за ношение маски там может задержать полиция. Официально страна до сих пор не сообщала ни об одном случае обнаружения COVID-19.

      Руководитель Офис Президента Андрей Ермак заявил, что следующая встреча в нормандском формате состоится после выполнения договоренностей, которых достигли президенты в Париже 9 декабря.

      В Украине уже 669 подтвержденных случаев коронавируса. Только за последние сутки врачи обнаружили рекордных 120 больных, больше всего зараженных – в Киевской области и столице.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Выпуск новостей
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