Выпуск новостей за 10:00: Трагедия во время обучения украинских военных. Туристы в Вене

Выпуск новостей за 10:00: Трагедия во время обучения украинских военных. Туристы в ВенеВыпуск новостей 18 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 10:00 – во время обучения на военном полигоне в Ровенской области трое солдат погибли, девять получили ранения. Украинские туристы снова не могут вернуться домой из Австрии.
Также в выпуске:
Новые подробности отравления в Великобритании.
Ситуация на фронте.
Частная российская военная компания "Патриот", личный состав которой формируется из кадровых военнослужащих, участвует в боевых действиях на территории Сирии.
Шведская компания IKEA готовится к началу работы в Украине.
Источник: 24 канал
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