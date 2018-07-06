Выпуск новостей за 10:00: Трагедия во время обучения украинских военных. Туристы в Вене

В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 10:00 – во время обучения на военном полигоне в Ровенской области трое солдат погибли, девять получили ранения. Украинские туристы снова не могут вернуться домой из Австрии.

Также в выпуске: Новые подробности отравления в Великобритании. Ситуация на фронте. Частная российская военная компания "Патриот", личный состав которой формируется из кадровых военнослужащих, участвует в боевых действиях на территории Сирии. Шведская компания IKEA готовится к началу работы в Украине.