Выпуск новостей за 10:00: Транспорт для спецработников в Киеве. 73 случая коронавируса в Украине

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 10:00 – с 23 марта общественный транспорт будет работать только на отдельных маршрутах и перевозить только тех, без кого жизнь города буквально остановится. Таких работников будут пускать по спецпропускам. В Украине зафиксировано уже 73 случая заболевания коронавирусо. Только в течение минувших суток обнаружили 26 новых больных, и 20 из них – в Киеве.

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