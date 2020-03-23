10:39
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 10:00: Транспорт для спецработников в Киеве. 73 случая коронавируса в Украине

      - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 10:00 – с 23 марта общественный транспорт будет работать только на отдельных маршрутах и перевозить только тех, без кого жизнь города буквально остановится. Таких работников будут пускать по спецпропускам. В Украине зафиксировано уже 73 случая заболевания коронавирусо. Только в течение минувших суток обнаружили 26 новых больных, и 20 из них – в Киеве.

      Также в выпуске

      Накануне вечером в Украину из Китая прибыл самолет, на борту которого 250 тысяч экспресс-тестов на Covid-19.

      Канцлер Германии пошла на самоизоляцию. Оказалось, что Ангела Меркель контактировала с врачом, у которого обнаружили коронавирус.

      Как в мире наказывают людей за нарушение режима карантина.

      Снег, метели и шквалы ветра: где в Украине ждать непогоду
      сегодня
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Дороги Новости Киева Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:55 Экономика и транспорт не остановились: как Гонконг борется с коронавирусом
      Юрій Бутусов
      сегодня , 07:02 Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствия
      Світлана Попова
      сегодня , 06:34 Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      Емал Набі
      22 марта , 22:00 Лекарство от распространения Covid-19, Путин боится пандемии и будущее гривни: блоги недели
      Блоги тижня
      22 марта , 20:00 Доказательства участия россиян в захвате Крыма: родные военных сливают информацию
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук