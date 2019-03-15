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      Выпуск новостей за 10:00 Учение в Азовском море. Стрельба в мечетях Новой Зеландии

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 10:00 – украинские военные провели масштабные учения в Азовском море с привлечением боевых кораблей и военной авиации. В двух мечетях в Новой Зеландии произошла стрельба: неизвестные открыли огонь по людям внутри, когда в храмах была молитва. По меньшей мере 49 человек погибли

      Также в выпуске:

      Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты оккупантов ответным огнем.

      В столице жесткого избили школьницу ее одноклассницы и сняли процесс на видео.

      В Борисполе вооруженные преступники ограбили ювелирку.

      blog_ava
      Ужасная стрельба в Новой Зеландии, десятки погибших: что известно (18+)
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      Теги: Жертвы Іслам Новая Зеландия Оружие Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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