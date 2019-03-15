Выпуск новостей за 10:00 Учение в Азовском море. Стрельба в мечетях Новой Зеландии

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 10:00 – украинские военные провели масштабные учения в Азовском море с привлечением боевых кораблей и военной авиации. В двух мечетях в Новой Зеландии произошла стрельба: неизвестные открыли огонь по людям внутри, когда в храмах была молитва. По меньшей мере 49 человек погибли

Также в выпуске: Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты оккупантов ответным огнем. В столице жесткого избили школьницу ее одноклассницы и сняли процесс на видео. В Борисполе вооруженные преступники ограбили ювелирку.