Выпуск новостей за 10:00: Условия формулы Штайнмайера. Ограничение для грузовиков в Киеве
В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 10:00 – в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы стороны пришли к согласию относительно так называемой формулы Штайнмайера. В столице с 7 утра грузовики не пускают в центр города со стороны Борисполя. Так решили в КГГА и такое ограничение будет действовать каждое утро.
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Источник: 24 канал
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