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      Выпуск новостей за 10:00: Условия формулы Штайнмайера. Ограничение для грузовиков в Киеве

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 10:00 – в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы стороны пришли к согласию относительно так называемой формулы Штайнмайера. В столице с 7 утра грузовики не пускают в центр города со стороны Борисполя. Так решили в КГГА и такое ограничение будет действовать каждое утро.

      Также в выпуске:

      В Киеве террористу грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение.

      Атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии совершил Иран.

      На Львовщине выбирают лучшую служебную собаку страны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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