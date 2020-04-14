10:37
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Увеличение выздоровевших от COVID-19 в Украине. Мощные торнадо в США

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 10:00 – в Украине увеличилось количество выздоровевших от коронавируса. За последние сутки болезнь побороли еще 22 человека и сейчас их насчитывается уже 119. Более 40 торнадо пронеслись по Соединенным Штатам накануне. Стихия унесла жизни по меньшей мере 32 людей.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада повысила штрафы за поджог травы.

      Из-за пожара в Чернобыльской зоне сотни животных лишились места обитания.

      Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

      В Испании полиция посадила вертолет, чтобы поймать нарушителя карантина.

      Теги: Новости США Новости Украины Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 05:53 Скандал с РФ в Италии: жителей страны за 200 евро просят снять видео благодарности Путину
      Новини світу 6306
      сегодня , 06:01 Новости о коронавирусе 13 апреля: в лавре почти 100 случаев, Испания ослабляет карантин
      Новини України 8890
      сегодня , 09:40 В Украине COVID-19 заболели 3 372 человека: подтвердили 98 летальных случаев
      Здорове життя 4735
      сегодня , 08:08 Общественные места: разъяснение Кабмина, где нужно носить маску
      Новини України 22268
      сегодня , 09:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      Лікування 28755
      сегодня , 09:44 Чернобыльская зона горит уже одиннадцатый день: последние новости, фото и видео
      Новини України 70689
      сегодня , 09:56 В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монаха
      Лікування 3745
      сегодня , 08:02 Главные новости 13 апреля: пожар возле Припяти и Рада приняла изменения в бюджет
      Головні новини 5067
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      12 апреля , 22:00 Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели
      Блоги тижня
      12 апреля , 21:20 Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США
      Альона Захарова