Выпуск новостей за 10:00: Увеличение выздоровевших от COVID-19 в Украине. Мощные торнадо в США
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 10:00 – в Украине увеличилось количество выздоровевших от коронавируса. За последние сутки болезнь побороли еще 22 человека и сейчас их насчитывается уже 119. Более 40 торнадо пронеслись по Соединенным Штатам накануне. Стихия унесла жизни по меньшей мере 32 людей.
Также в выпуске:
Верховная Рада повысила штрафы за поджог травы.
Из-за пожара в Чернобыльской зоне сотни животных лишились места обитания.
Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В Испании полиция посадила вертолет, чтобы поймать нарушителя карантина.
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