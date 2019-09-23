Выпуск новостей за 10:00: В РФ с неба падают БМД. Трамп о разговоре с Зеленским

В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 10:00 – в России просто с неба упали бронемашины десанта. Как пишут российские СМИ, это были учения, однако военные нарушили правила безопасности, поэтому парашюты на БМД не раскрылись. Дональд Трамп готов обнародовать содержание разговора с Владимиром Зеленским. Впрочем пока не знает в какой форме.

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