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      Выпуск новостей за 10:00: В РФ с неба падают БМД. Трамп о разговоре с Зеленским

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 10:00 – в России просто с неба упали бронемашины десанта. Как пишут российские СМИ, это были учения, однако военные нарушили правила безопасности, поэтому парашюты на БМД не раскрылись. Дональд Трамп готов обнародовать содержание разговора с Владимиром Зеленским. Впрочем пока не знает в какой форме.

      Также в выпуске:

      На Житомирщине произошло масштабное ДТП. Водитель автоцистерны не справился с управлением и влетел в пассажирский автобус, 9 человек погибли, еще 11 травмированы.

      За минувшие сутки враг 15 раз нарушил режим тишины. К счастью, обошлось без потерь, однако один наш военный получил ранение.

      В Великобритании о банкротстве объявила старейшая туристическая компания мира "Томас Кук". От сегодня 22 тысячи ее работников – безработные, из них 9 тысяч – подданные королевы.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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