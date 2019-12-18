Выпуск новостей за 10:00: В США приняли оборонный бюджет. Заблокирована работа Рады

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 10:00 – в Сенате Соединенных Штатов приняли оборонный бюджет, который предусматривает помощь Украине. Сенаторы проголосовали абсолютным большинством. Работа парламента со вчерашнего дня так и не разблокирована. Фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" требуют снять с рассмотрения законопроект о рынке земли.

Также в выпуске: За прошедшие сутки российские боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям. Вследствие обстрелов погиб один военный. Во Львове провели олимпиаду по ментальному мышлению для детей. Командование ССО просит суд смягчить меру пресечения Андрею Антоненко.