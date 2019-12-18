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      Выпуск новостей за 10:00: В США приняли оборонный бюджет. Заблокирована работа Рады

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 10:00 – в Сенате Соединенных Штатов приняли оборонный бюджет, который предусматривает помощь Украине. Сенаторы проголосовали абсолютным большинством. Работа парламента со вчерашнего дня так и не разблокирована. Фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" требуют снять с рассмотрения законопроект о рынке земли.

      Также в выпуске:

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      Во Львове провели олимпиаду по ментальному мышлению для детей.

      Командование ССО просит суд смягчить меру пресечения Андрею Антоненко.

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      Теги: Верховная Рада Рынок земли Новости США Выпуск новостей
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