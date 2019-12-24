Выпуск новостей за 10:00: Вакарчук выступил на корпоративе. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 10:00 – лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе известной IT-компании в Минске. Она разрабатывает и выпускает культовую игру World of Tanks. Между тем 7 обстрелов наших позиций зафиксировали в штабе операции объединенных сил прошедшие сутки. На удивление, боевики ни разу не использовали запрещенное оружие.

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