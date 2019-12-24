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      Выпуск новостей за 10:00: Вакарчук выступил на корпоративе. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 10:00 – лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе известной IT-компании в Минске. Она разрабатывает и выпускает культовую игру World of Tanks. Между тем 7 обстрелов наших позиций зафиксировали в штабе операции объединенных сил прошедшие сутки. На удивление, боевики ни разу не использовали запрещенное оружие.

      Также в выпуске:

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      Теги: Война Война на Донбассе Святослав Вакарчук - новости Выпуск новостей
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