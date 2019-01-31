Выпуск новостей за 10:00: Венесуэльский самолет с золотом в Москве. Разрушение Крымского моста
В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 10:00 – в московском аэропорту "Внуково" сел самолет из Венесуэлы, вероятно, с золотом. Накануне депутаты венесуэльского парламента обвинили президента Николаса Мадуро в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию. Крымский мост продолжает разрушаться. Передвижение транспорта там под угрозой, сползает грунт с единственной дороги, которая ведет к нему.
Также в выпуске:
Украина уведомила партнеров в ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба и необходимости срочной операции.
На Донбассе стало горячей, окрестности трех населенных пунктов боевики обстреляли из минометов.
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии продолжает расти, пока их 99.
Источник: 24 канал
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