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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 10:00: Венесуэльский самолет с золотом в Москве. Разрушение Крымского моста

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 10:00 – в московском аэропорту "Внуково" сел самолет из Венесуэлы, вероятно, с золотом. Накануне депутаты венесуэльского парламента обвинили президента Николаса Мадуро в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию. Крымский мост продолжает разрушаться. Передвижение транспорта там под угрозой, сползает грунт с единственной дороги, которая ведет к нему.

      Также в выпуске:

      Украина уведомила партнеров в ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба и необходимости срочной операции.

      На Донбассе стало горячей, окрестности трех населенных пунктов боевики обстреляли из минометов.

      Число жертв прорыва дамбы в Бразилии продолжает расти, пока их 99.

      Теги: авиация Новости России Венесуэла Выпуск новостей Аннексия Крыма Крымский мост
      Источник: 24 канал
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