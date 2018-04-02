Выпуск новостей за 10:00: Весенний призыв. Победа украинской шахматистки
В выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 10:00 – весенний призыв в Украине стартует в понедельник, 2 апреля, он продлится до мая 2018 года. Анна Музычук выиграла женский чемпионат Европы по блицу, захватив преимущество в первом туре, украинка до конца сохраняла лидерство и проиграла только один раз.
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Источник: 24 Канал
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