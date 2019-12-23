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      Выпуск новостей за 10:00: Видеоконференция Трехсторонней контактной группы. Выборы в ОТГ

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 10:00 – сегодня участники Трехсторонней контактной группы снова возьмутся за обсуждение освобождения пленных, которые удерживаются в ОРДЛО. Встреча группы будет проходить по видеосвязи. 45 сообщений о нарушениях поступили в полицию во время первых выборов в ОТГ, которые проходили вчера.

      Также в выпуске:

      Крымский мост построен. О завершении работ на оккупированном полуострове заявили российские чиновники. Теперь переправой будут ездить не только машины, но и поезда.

      В этом году украинцы приобрели более 7 тысяч электрокаров. И это на треть больше, чем в прошлом году. Такая популярность "зеленых" автомобилей стимулирует на законодательном уровне защищать права их владельцев.

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      Теги: Выпуск новостей Минск Минские договоренности Обмен пленными
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