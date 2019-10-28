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      Выпуск новостей за 10:00: Виза Грановского в Израиль. Чрезвычайное положение в Калифорнии

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября состоянием на 10:00 – соратник Порошенко Александр Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, об этом пишет издание Kyiv Post, ссылаясь на собственные источники. Сам он все опровергает. В американском штате Калифорния объявили чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров. Почти сотня домов горели, пришлось эвакуировать сотни тысяч жителей.

      Также в выпуске:

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      На Киевщине мужчина залез на соседский двор и хотел подорвать гранатой всю семью, однако на больничной койке оказался сам.

      Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вокруг партии "Слуга народа" и детектору лжи слишком много внимания.

      В Ливане, протестуя против действий правительства, тысячи людей взялись за руки и стали в цепь национального единства.

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      Теги: Новости США Пожар в Калифорнии Новости Израиля Выпуск новостей
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