Выпуск новостей за 10:00: Виза Грановского в Израиль. Чрезвычайное положение в Калифорнии
В выпуске новостей за 28 октября состоянием на 10:00 – соратник Порошенко Александр Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, об этом пишет издание Kyiv Post, ссылаясь на собственные источники. Сам он все опровергает. В американском штате Калифорния объявили чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров. Почти сотня домов горели, пришлось эвакуировать сотни тысяч жителей.
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