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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 10:00: Война с нелегальными заправками. Недобор студентов в вузах

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 10:00 – нелегальные АЗС по всей стране торгуют дизелем и газом неизвестного происхождения. К такому выводу пришли эксперты после серии проверок АЗС и обнаружили места, где работают без разрешительных документов. В этом году из школ выпустилось рекордно мало будущих абитуриентов. Но и в вузы, даже самых престижные и на бюджет, они вступать не спешат.

Также в выпуске:

Украина понесла потери на фронте. Один украинский защитник погиб, двое получили ранения.

Массовый рейд по взяточникам от ГПУ.

В Европе бастуют работники Ryanair.

Теги: Образование Выпуск новостей Горючее студенты
Источник: 24 канал
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