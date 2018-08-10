Выпуск новостей за 10:00: Война с нелегальными заправками. Недобор студентов в вузах

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 10:00 – нелегальные АЗС по всей стране торгуют дизелем и газом неизвестного происхождения. К такому выводу пришли эксперты после серии проверок АЗС и обнаружили места, где работают без разрешительных документов. В этом году из школ выпустилось рекордно мало будущих абитуриентов. Но и в вузы, даже самых престижные и на бюджет, они вступать не спешат.

Также в выпуске: Украина понесла потери на фронте. Один украинский защитник погиб, двое получили ранения. Массовый рейд по взяточникам от ГПУ. В Европе бастуют работники Ryanair.