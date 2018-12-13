Выпуск новостей за 10:00: Восстановление движения на въездах в Киев. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 10:00 – на въездах в Киев возобновили движение крупногабаритного транспорта, накануне грузовики не пропускали из-за ухудшения погоды. Боевики несколько уменьшили количество обстрелов на передовой, однако полного режима тишины не придерживаются. 12 декабря они семь раз открывали огонь по украинским позициям.
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Источник: 24 канал
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