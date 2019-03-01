Выпуск новостей за 10:00: Вознаграждение за сына Бен Ладена. Потерянные туристы в Карпатах
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 10:00 – в США заявили, что заплатят миллион долларов за данные о месте нахождения Хамзы Бен Ладена. На Закарпатье потерялись двое туристов из Одессы – мужчина и женщина. Произошло это во время спуска с горы Говерла. Несколько часов назад с ними уже связались.
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Источник: 24 канал
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