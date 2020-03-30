Выпуск новостей за 10:00: Вспышка коронавируса на Закарпатье. Новые отставки в Раде

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 10: 00 – у 19 жителей Закарпатья предварительные анализы диагностировали коронавирус. Все они прихожане церкви, куда сходила больная жительница Мукачева. Уже сегодня своих должностей могут лишиться министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский. Соответствующие законопроекты появились ночью на сайте Рады.

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