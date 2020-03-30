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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 10:00: Вспышка коронавируса на Закарпатье. Новые отставки в Раде

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 10: 00 – у 19 жителей Закарпатья предварительные анализы диагностировали коронавирус. Все они прихожане церкви, куда сходила больная жительница Мукачева. Уже сегодня своих должностей могут лишиться министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский. Соответствующие законопроекты появились ночью на сайте Рады.

      Также в выпуске:

      Утром боевики обстреляли запрещенными минометами калибра 82 миллиметра наши позиции вблизи Водяного. К счастью, раненых среди наших военных нет.

      Скандалом завершился прилет самолета с эвакуированными украинцами из Вьетнама. Те отказались от обсервации и силой вырвались из аэропорта "Борисполь".

      Нидерланды отзывают свой заказ на маски из Китая и возвращают средства защиты обратно. По словам экспертов, маски не соответствуют стандартам безопасности.

      Теги: Верховная Рада Новости Закарпатья Выпуск новостей
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