Выпуск новостей за 10:00: Вспышка коронавируса на Закарпатье. Новые отставки в Раде
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 10: 00 – у 19 жителей Закарпатья предварительные анализы диагностировали коронавирус. Все они прихожане церкви, куда сходила больная жительница Мукачева. Уже сегодня своих должностей могут лишиться министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский. Соответствующие законопроекты появились ночью на сайте Рады.
Также в выпуске:
Утром боевики обстреляли запрещенными минометами калибра 82 миллиметра наши позиции вблизи Водяного. К счастью, раненых среди наших военных нет.
Скандалом завершился прилет самолета с эвакуированными украинцами из Вьетнама. Те отказались от обсервации и силой вырвались из аэропорта "Борисполь".
Нидерланды отзывают свой заказ на маски из Китая и возвращают средства защиты обратно. По словам экспертов, маски не соответствуют стандартам безопасности.
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