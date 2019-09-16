Выпуск новостей за 10:00: Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. ЛГБТ-прайд в Сербии
В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 10:00 – в письме, отправленном в августе, северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. ЛГБТ-прайд прошел накануне и в Сербии. По улицам Белграда прошли тысячи его участников. В нем приняла участие и премьер страны – Ана Брнабич.
Также в выпуске:
Первые заморозки и даже первый снег, хоть и мокрый. Новая неделя начинается неутешительными прогнозами синоптиков.
Государственный бюджет 2020 года станет последним, который примут только на один год. В дальнейшем правительство будет планировать смету страны на 3 года вперед.
Источник: 24 канал
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