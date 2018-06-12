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Выпуск новостей за 10:00: Встреча Трампа и Ким Чен Ына. Наказание за кнопкодавство

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 10:00 – 12 июня прошла историческая встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Руководители обеих стран подписали соглашение, о чем именно в нем шла речь пока не разглашают. В Верховной Раде предлагают наказывать народных депутатов за кнопкодавство. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Народного Фронта" Леонид Емец.

Также в выпуске:

В Черновцах из-за дискриминации и нарушения прав женщин заставили снять рекламу кафе с билборда.

По всей Украине, кроме южных областей, объявлено штормовое предупреждение.

За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли позиции ВСУ, трое наших защитников ранены.

Теги: Емец Леонид Александрович Законопроект Верховная Рада Сингапур Ким Чен Ын Дональд Трамп Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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