Выпуск новостей за 10:00: Встреча Трампа и Ким Чен Ына. Наказание за кнопкодавство

В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 10:00 – 12 июня прошла историческая встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Руководители обеих стран подписали соглашение, о чем именно в нем шла речь пока не разглашают. В Верховной Раде предлагают наказывать народных депутатов за кнопкодавство. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Народного Фронта" Леонид Емец.

Также в выпуске: В Черновцах из-за дискриминации и нарушения прав женщин заставили снять рекламу кафе с билборда. По всей Украине, кроме южных областей, объявлено штормовое предупреждение. За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли позиции ВСУ, трое наших защитников ранены.