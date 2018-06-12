Выпуск новостей за 10:00: Встреча Трампа и Ким Чен Ына. Наказание за кнопкодавство
В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 10:00 – 12 июня прошла историческая встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Руководители обеих стран подписали соглашение, о чем именно в нем шла речь пока не разглашают. В Верховной Раде предлагают наказывать народных депутатов за кнопкодавство. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Народного Фронта" Леонид Емец.
Также в выпуске:
В Черновцах из-за дискриминации и нарушения прав женщин заставили снять рекламу кафе с билборда.
По всей Украине, кроме южных областей, объявлено штормовое предупреждение.
За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли позиции ВСУ, трое наших защитников ранены.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии