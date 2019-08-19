Выпуск новостей за 10:00: Встреча Зеленского и Нетаньяху. Разговор Макрона и Путина
В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 10:00 – стартует официальная встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Путиным. Говорить об Украине будут на элитном французском курорте.
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Источник: 24 канал
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