Выпуск новостей за 10:00: Встреча Зеленского и Нетаньяху. Разговор Макрона и Путина

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 10:00 – стартует официальная встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Путиным. Говорить об Украине будут на элитном французском курорте.

Также в выпуске: Новые детали трагедии в Одесской гостинице "Токио Стар". Правоохранители разоблачили группу врачей в Институте рака, которые требовали с онкобольных деньги за назначение бесплатных лекарств. Избранный "слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" тупой овцой.

Источник: 24 канал