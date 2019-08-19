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      Выпуск новостей за 10:00: Встреча Зеленского и Нетаньяху. Разговор Макрона и Путина

      Выпуск новостей 141 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 10:00 – стартует официальная встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Путиным. Говорить об Украине будут на элитном французском курорте.

      Также в выпуске:

      Новые детали трагедии в Одесской гостинице "Токио Стар".

      Правоохранители разоблачили группу врачей в Институте рака, которые требовали с онкобольных деньги за назначение бесплатных лекарств.

      Избранный "слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" тупой овцой.

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      Теги: Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон Выпуск новостей Биньямин Нетаньяху
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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