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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей за 10:00: Встреча Зеленского с журналистами. Стоимость Шулявского моста

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 10:00 – в Киеве на Kyiv Food Market продолжается пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты будут задавать вопросы главе государства группами по 7–10 человек. Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что стоимость строительства Шулявского моста возросла до одного миллиарда гривен.

      Также в выпуске:

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      Во Львове в рамках боевой подготовки 80 отдельная десантно-штурмовая бригада отработала навыки прыжков с парашютами.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости Киева Шулявский мост Журналисты Выпуск новостей
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