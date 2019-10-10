Выпуск новостей за 10:00: Встреча Зеленского с журналистами. Стоимость Шулявского моста

В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 10:00 – в Киеве на Kyiv Food Market продолжается пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты будут задавать вопросы главе государства группами по 7–10 человек. Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что стоимость строительства Шулявского моста возросла до одного миллиарда гривен.

Также в выпуске: Сайт, который был новостным журналом Европейского парламента, на самом деле оказался российской пропагандой. Во Львове в рамках боевой подготовки 80 отдельная десантно-штурмовая бригада отработала навыки прыжков с парашютами. Президент Зеленский побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. В США 9-летний ребенок оказался на скамье подсудимых: следствие считает, что он намеренно устроил пожар, в котором погибли шесть человек.