Выпуск новостей за 10:00: Выборы президента в США. Карантин из-за гриппа
В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 10:00 – в США стартовали президентские выборы. Началось все с внутрипартийных гонок. Штат Айова выбирает кандидата от Демократической партии. В Украине школы массово закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В Киеве на вынужденные каникулы пошли уже 90 школ. Еще в 30 учебных заведениях обучение приостановили частично.
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