Выпуск новостей за 10:00: Выборы президента в США. Карантин из-за гриппа

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 10:00 – в США стартовали президентские выборы. Началось все с внутрипартийных гонок. Штат Айова выбирает кандидата от Демократической партии. В Украине школы массово закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В Киеве на вынужденные каникулы пошли уже 90 школ. Еще в 30 учебных заведениях обучение приостановили частично.

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В Каменском водитель автобуса со школьниками умер за рулем. В этот момент в транспорте находились 20 детей, никто из них не пострадал.

Украина с сегодняшнего дня прекращает прямое авиасообщение с Китаем. Такие меры – временные, полеты прекратят минимум до 4 марта.

В Мадриде успешно сел самолет с разбитым колесом и сломанным двигателем. К счастью, все 128 его пассажиров остались невредимыми.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о катастрофе рейса МН-17: их вызвали для следственных действий.