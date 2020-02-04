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      Выпуск новостей за 10:00: Выборы президента в США. Карантин из-за гриппа

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 10:00 – в США стартовали президентские выборы. Началось все с внутрипартийных гонок. Штат Айова выбирает кандидата от Демократической партии. В Украине школы массово закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В Киеве на вынужденные каникулы пошли уже 90 школ. Еще в 30 учебных заведениях обучение приостановили частично.

      Также в выпуске:

      В Каменском водитель автобуса со школьниками умер за рулем. В этот момент в транспорте находились 20 детей, никто из них не пострадал.

      Украина с сегодняшнего дня прекращает прямое авиасообщение с Китаем. Такие меры – временные, полеты прекратят минимум до 4 марта.

      В Мадриде успешно сел самолет с разбитым колесом и сломанным двигателем. К счастью, все 128 его пассажиров остались невредимыми.

      Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о катастрофе рейса МН-17: их вызвали для следственных действий.

       

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости Киева Выпуск новостей Выборы в США
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