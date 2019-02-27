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      Выпуск новостей за 10:00: Выставка современных образов Леси Украинки. Новые санкции для России

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 10:00 – иллюстратор Леся Мазаник создала серию плакатов с необычными образами Леси Украинки. Поэтесса предстала в образах королевы Елизаветы, Мэрилин Монро и Тараса Шевченко. На сайте Конгресса США представили законопроект о санкциях против России. Новые санкции – ответ Вашингтона на вмешательство в американские выборы, агрессию в Сирии и Украине.

      Также в выпуске:

      Фигурант громкого дела хищения в "Укроборонпроме" Игорь Гладковский грозит журналистам-расследователям.

      В результате вражеских обстрелов четыре украинских защитника получили ранения.

      Украина в этом году может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение.

      В Германии МЧСники спасли из канализационного люка крысу.

      blog_ava
      Главные новости 26 февраля: скандал "Укроборонпрома", приговор Зайцевой, "легализация" коррупции
      сегодня
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      Теги: Новости США Санкции Выставка Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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