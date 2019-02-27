Выпуск новостей за 10:00: Выставка современных образов Леси Украинки. Новые санкции для России
В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 10:00 – иллюстратор Леся Мазаник создала серию плакатов с необычными образами Леси Украинки. Поэтесса предстала в образах королевы Елизаветы, Мэрилин Монро и Тараса Шевченко. На сайте Конгресса США представили законопроект о санкциях против России. Новые санкции – ответ Вашингтона на вмешательство в американские выборы, агрессию в Сирии и Украине.
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Источник: 24 канал
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