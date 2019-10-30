Выпуск новостей за 10:00: Взятка работнику НБУ. Авария с подростком
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 10:00 – правоохранители поймали на горячем главного специалиста Нацбанка. Чиновник требовал от директора частного предприятия 50 тысяч долларов за предоставлении бессрочной лицензии на осуществление обмена валют. 14-летний подросток взял покататься родительский внедорожник и совершил ДТП – автомобиль перевернулся, мальчик скончался на месте
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