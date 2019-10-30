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      Выпуск новостей за 10:00: Взятка работнику НБУ. Авария с подростком

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 10:00 – правоохранители поймали на горячем главного специалиста Нацбанка. Чиновник требовал от директора частного предприятия 50 тысяч долларов за предоставлении бессрочной лицензии на осуществление обмена валют. 14-летний подросток взял покататься родительский внедорожник и совершил ДТП – автомобиль перевернулся, мальчик скончался на месте

      Также в выпуске:

      В Харькове коммунальщики поклали асфальт вокруг припаркованного автомобиля, оставив незамощенные островок.

      В Киеве временно закрыли посольство Израиля.

      Отопительный сезон в Новом Роздоле на Львовщине, так и не стартовал.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Деньги Жертвы Аварии и ДТП НБУ Взятка Выпуск новостей
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