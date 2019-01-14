Выпуск новостей за 10:00: Взрыв газа в России. Переход общин МП к Православной церкви Украины
В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 10:00 – снова взорвался газ в жилом доме в России, в результате чего 2 верхних этажа обвалились. По меньшей мере один человек погиб, семерых жителей удалось спасти, еще шестеро остаются под завалами. Три общины Московского патриархата решили присоединиться к Православной церкви Украины: на Ивано-Франковщине, в Коломые и на Одесщине.
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Источник: 24 канал
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