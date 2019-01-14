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      Выпуск новостей за 10:00: Взрыв газа в России. Переход общин МП к Православной церкви Украины

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 10:00 – снова взорвался газ в жилом доме в России, в результате чего 2 верхних этажа обвалились. По меньшей мере один человек погиб, семерых жителей удалось спасти, еще шестеро остаются под завалами. Три общины Московского патриархата решили присоединиться к Православной церкви Украины: на Ивано-Франковщине, в Коломые и на Одесщине.

      Также в выпуске:

      ОБСЕ обнаружили на оккупированных территориях тяжелую технику, которую боевики подтянули к линии разграничения.

      В польском Гданьске мэра города порезали ножом прямо на сцене.

      США страдают от снегопадов, уже известно о как минимум семи погибших.

      Теги: Новости России Религия Православная церковь Украины УПЦ МП Жертвы Выпуск новостей Взрыв
      Источник: 24 канал
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