Выпуск новостей за 10:00: Взрыв газа в России. Переход общин МП к Православной церкви Украины

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 10:00 – снова взорвался газ в жилом доме в России, в результате чего 2 верхних этажа обвалились. По меньшей мере один человек погиб, семерых жителей удалось спасти, еще шестеро остаются под завалами. Три общины Московского патриархата решили присоединиться к Православной церкви Украины: на Ивано-Франковщине, в Коломые и на Одесщине.

Также в выпуске: ОБСЕ обнаружили на оккупированных территориях тяжелую технику, которую боевики подтянули к линии разграничения. В польском Гданьске мэра города порезали ножом прямо на сцене. США страдают от снегопадов, уже известно о как минимум семи погибших.