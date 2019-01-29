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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 10:00 Взрыв на заводе в Каменском. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 10:00 – в Каменском произошел взрыв на Днепровском коксохимическом заводе. Пять мужчин с ожогами лица и рук госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил безопасности. 28 января боевики обстреляли окрестности Марьинки, в целом они пять раз атаковали позиции ВСУ.

      Также в выпуске:

      Священники Московского патриархата вместе с титушками сорвали собрание жителей села в Винницкой области.

      В Facebook создают штаб по борьбе с дезинформацией на выборах.

      Российские наемники группы Вагнера, которых перебросили из Донбасса в Судан, участвуют в подавлении антиправительственных протестов в африканской стране.

      В Харькове презентовали обновленные бронетранспортеры для украинской армии.

       

      Теги: Война на Донбассе Новости Днепра Выпуск новостей Взрыв
      Источник: 24 канал
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