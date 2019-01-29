Выпуск новостей за 10:00 Взрыв на заводе в Каменском. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 10:00 – в Каменском произошел взрыв на Днепровском коксохимическом заводе. Пять мужчин с ожогами лица и рук госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил безопасности. 28 января боевики обстреляли окрестности Марьинки, в целом они пять раз атаковали позиции ВСУ.

Также в выпуске: Священники Московского патриархата вместе с титушками сорвали собрание жителей села в Винницкой области. В Facebook создают штаб по борьбе с дезинформацией на выборах. Российские наемники группы Вагнера, которых перебросили из Донбасса в Судан, участвуют в подавлении антиправительственных протестов в африканской стране. В Харькове презентовали обновленные бронетранспортеры для украинской армии.