Выпуск новостей за 10:00: Заявление ВОЗ по коронавирусу. Цинизм оккупантов в Крыму

В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 10:00 – в ВОЗ коронавирус объявили международной угрозой. Ведь количество заражений за пределами Китая постоянно растет. В оккупированном Крыму так называемые местные чиновницы посетили ветеранов в дорогостоящих шубах, чтобы подарить им хлеб. Такой циничный поступок возмутил не только пользователей соцсетей, но даже политиков в РФ.

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